Fabriano, morto il 43enne Francesco Faggeti

FABRIANO – È un saluto di commozione quello della città di Fabriano a Francesco Faggeti, 43 anni, venuto a mancare nella sua abitazione nella mattinata di giovedì 16 febbraio 2023.

Una persona conosciuta per la sua solarità e per il suo impegno nel mondo del teatro. Diplomato all’istituto d’arte di Fabriano, ha lavorato anche nella Capitale, dove ha scoperto la sua passione per la ristorazione. A Fabriano è diventato imprenditore gestendo una pizzeria in centro e ricevendo molti apprezzamenti dai cittadini.

«Nel 2017 ha chiuso la sua attività per ritornare alla sua prima passione, il lavoro in sala – affermano dal Ristoro Appennino, ristorante nel quale Francesco Faggeti ha iniziato a collaborare negli ultimi anni -. Inizia così il suo percorso per affinare le tecniche del servizio alla carta e banchetti di diverso tipo. Nel 2021 diventa responsabile di sala del Ristoro Appennino, mettendo in pratica tutte le sue conoscenze acquisite nel passato. Il suo essere alla mano e le sue qualità empatiche lo portano ad essere un padrone di casa che mette l’ospite sempre a suo agio, coccolandolo e conducendolo in un’esperienza non solo culinaria. La sua maniacalità nella ricerca della perfezione in ogni dettaglio e le sue capacità organizzative, lo portano ad essere un ottimo event planner per ogni tipo di cerimonia, dai matrimoni ai battesimi, ai compleanni e molto altro. In ultimo il suo carattere collaborativo, ma rigoroso allo stesso tempo gli consentono di tenere unito tutto lo staff del ristorante, cercando di fare sempre il meglio per il cliente».