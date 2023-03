Fabriano: guidano auto sottoposte a fermo amministrativo, multe di quasi 2mila euro

Denunciata anche una 20enne per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Quattro multe da 1.984 euro ciascuna ad altrettanti automobilisti residenti nel fabrianese che stavano circolando a bordo di automobili sottoposte a fermo amministrativo. Questo uno dei maggiori risultati al termine del fine settimana di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano di concerto con tutte le Stazioni dipendenti. Denunciata una 20enne per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E, infine, comminata un’altra multa da 543 euro a una 30enne per essere statasorpresa alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g sul litro.

I controlli

Tanti risultati al termine del servizio di presidio del territorio fabrianese operato dai carabinieri della Compagnia di Fabriano. Fra questi da segnalare l’azione dei militari delle Stazioni di Serra San Quirico e Arcevia che hanno individuato e sanzionato 4 automobilisti che circolavano con auto sottoposta a fermo amministrativo. Il fermo prevede che non si possono utilizzare i mezzi finché non è estinto il debito che lo ha determinato. Per questo motivo alle quattro persone di mezza età, tutti residenti nel comprensorio fabrianese, è stata comminata una multa del valore di 1.984 euro ciascuna, oltre alla segnalazione all’agenzia che aveva disposto il fermo amministrativo per eventuali ulteriori disposizioni.

Altra sanzione elevata a una 30enne di Fabriano, del valore di 543 euro, che è stata controllata in piena notte in via Buozzi. L’etilometro ha segnato un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g sul litro, oltre alla multa, disposti il ritiro della patente e l’auto è stata affidata a persone di fiducia. Infine, a seguito di un incidente con feriti lievi verificatosi nei giorni scorsi, una 20enne fabrianese era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano intorno alle 5:30 di mattino per essere sottoposta alle analisi di primo e secondo livello. I risultati hanno evidenziato una positività alle sostanze stupefacenti e all’alcol: un tasso alcolemico sopra i 2 g sul litro. La ragazza è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre al ritiro della patente di guida.