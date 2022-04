Fabriano: fine settimana di controlli, due denunce e molte contravvenzioni

FABRIANO – Due denunce e molte multe al termine del fine settimana di controlli condotti dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Un servizio che ha visto impiegati, nelle ore serali e notturne, otto militari con 4 pattuglie. Il tutto finalizzato alla prevenzione di qualsiasi tipologia di reato, compresi quelli contro il patrimonio. Complessivamente sono state controllate 49 persone a Fabriano e dintorni.

I carabinieri di Genga, in servizio nella città della carta, hanno multato, in piena notte, per ubriachezza molesta, un 30enne residente a Fabriano che si trovava in prossimità di un bar del centro. Per questi una sanzione amministrativa da 102 euro. Successivamente, i militari, in un controllo lungo via Dante, poco prima dell’ora di cena, hanno fermato una 30enne del posto alla guida della propria auto. L’automobilista è stata sanzionata per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. Disposto, inoltre, il ritiro della patente. I carabinieri del nucleo Radiomobile, invece, hanno fermato un 20enne di Fabriano. Era in evidente stato di alterazione. Disposti gli esami del sangue presso il laboratorio dell’ospedale Engles Profili. Il referto ha evidenziato una positività ai cannabinoidi. Per questo motivo è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con in aggiunta il ritiro della patente di guida.

La seconda denuncia, infine, sempre nel fine settimana, nelle ore notturne, ha riguardato un 30enne di Fabriano che è stato fermato lungo la provinciale che dalla città della carta conduce nelle frazioni e a Sassoferrato. L’automobilista, sottoposto all’etilometro, aveva un tasso alcolemico superiore a 1,7 g/l. L’auto è stata affidata a persona di fiducia. Gli è stata elevata una contravvenzione, la patente è stata ritirata e l’uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza.