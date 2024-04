Fabriano: due denunce e 3 multe per circa 8mila euro, nei guai un 20enne

Un 20enne nordafricano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per appropriazione indebita di veicolo. In più, gli sono state comminate 3 multe

FABRIANO – Due denunce e circa 8mila euro complessivi di multa. Questo quanto comminato a un nordafricano 20enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno, residente a Fabriano. Segnalazione di un 30enne quale consumatore di droga. Aveva nascosto, nel portaoggetti dell’automobile, mezzo grammo di hascisc. Questi i principali esiti dei controlli potenziati da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso dell’ultimo fine settimana nel territorio di competente, in raccordo con le varie Stazioni. Un’attività di servizio coordinato ed integrato del comprensorio che si è attuato con numerose pattuglie che, in orari serali e notturni, hanno istituito posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Per quel che riguarda, invece, i luoghi di maggior aggregazione giovanile, si sono attuati anche servizi con militari in divisa e borghese. Il tutto per garantire la sicurezza dei residenti, con particolare riferimento alla prevenzione dei furti in appartamento, visto che non sono pochi i fabrianesi che hanno approfittato di questi giorni festivi, per trascorre un periodo di vacanza fuori città. Ma non solo i furti, anche il fattivo contrasto a qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti, facendo, infine, aumentare anche la percezione di sicurezza.

I fatti

Nel primo pomeriggio di domenica, 28 aprile, un 20enne nordafricano è stato fermato da una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, in una via periferica della città. Nei giorni precedenti, un amico del 20enne gli aveva chiesto di conservargli l’auto nel garage di sua proprietà perché priva di assicurazione e di revisione. Il 20enne lo ha fatto, ma dopo aver bevuto, ha pensato bene di salire a bordo del mezzo e uscire. In una via periferica della città è stato, però, fermato dai carabinieri. Sottoposto al test dell’etilometro, il risultato ha dato un esito pari a 1.20 di concentrazione di alcol nel sangue, oltre 3 volte il limite massimo consentito. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. In più, poiché l’auto non era sua, è stato denunciato una seconda volta per appropriazione indebita del veicolo. Infine, tris di multe: guida senza patente, non avendola mai conseguita, 5.100 euro; mancanza di assicurazione 866 euro; omessa revisione del veicolo 1.980 euro. Complessivamente quasi 8mila euro di sanzioni amministrative. L’automobile è stata sequestrata, sottoposta a fermo amministrativo e affidata al proprietario.

Oltre a questo intervento, sempre i militari del nucleo Radiomobile hanno segnalato un 30enne nato in Campania, ma residente a Fabriano, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hascisc, droga nascosta nel vano portaoggetti dell’auto. Oltre alla segnalazione, i carabinieri li hanno ritirato la patente di guida per 30 giorni.