Fabriano: droga sotto il bancone del locale e fra gli asciugamani del bagno, segnalato un 30enne

FABRIANO – Oltre 5 grammi di hashish sulla mensola del bancone e oltre un grammo della medesima sostanza stupefacente nascosta in bagno fra gli asciugamani. Segnalato come assuntore un 30enne di Fabriano che lavora all’interno di un’attività commerciale sita nel centro storico di Fabriano. E ancora, sempre un 30enne fabrianese aveva nascosto circa un grammo di cocaina sotto la tappezzeria dell’automobile. Anche in questo caso, scattata la segnalazione come assuntore si sostanze stupefacenti. Sono questi gli esiti più significativi di un’attività straordinaria di controllo del territorio, atta a contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di droga in città, soprattutto fra i giovani, messa in atto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano con l’ausilio dei cani dell’unità cinofila di Pesaro.

L’unità cinofila di Pesaro in servizio a Fabriano

I controlli

I militari del Norm della Compagnia cittadina, coordinati dal capitano Mirco Marcucci, in collaborazione con i colleghi della stazione di Arcevia e Fabriano, accompagnati dall’Unità cinofila di Pesaro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio contro lo spaccio di stupefacenti. La prima parte del servizio ha visto verifiche su strada in prossimità dei parchi cittadini del centro e nelle principali vie di accesso alla città, dove sono state fermate le auto in circolazione. Fra questi un fabrianese 30enne, venerdì sera, sembrava infastidito e aveva fretta di concludere il controllo. I carabinieri hanno approfondito il tutto e rinvenuto, sotto la tappezzeria della macchina, meno di un grammo di cocaina. Il giovane automobilista è stato segnalato come assuntore di stupefacente, oltre a essergli ritirata la patente di guida. Il servizio straordinario è proseguito anche all’interno di diversi locali del centro storico di Fabriano. In uno di questi sono stati rinvenuti oltre 5 grammi di hashish sulla mensola del bancone e oltre 1 grammo in bagno, dove si ripongono gli asciugami. Un lavoratore di questa attività commerciale, un fabrianese 30enne, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.