Fabriano, denunciato per spaccio 34enne: trovato in possesso di 38 grammi tra hashish e marijuana

FABRIANO – Denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di Fabriano di 34 anni. Trovati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano, diretta dal capitano Mirko Marcucci, oltre 30 grammi di hashish e otto di marijuana. Droga sequestrata. Non è la sola operazione effettuata dai carabinieri fabrianesi in questi giorni per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in città e nel comprensorio, soprattutto fra i giovanissimi.

I controlli

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fabriano hanno individuato un 34enne mentre si aggirava con fare sospetto per le vie del centro storico. Alla vista dei militari, il giovane ha accelerato il passo. Tutto inutile, i carabinieri lo hanno fermato e controllato.

Dopo la relativa identificazione, i militari lo hanno sottoposto a una perquisizione personale. Una giusta intuizione visto che è stato trovata droga, esattamente 8 grammi di marijuana. I carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo proseguendo con una perquisizione domiciliare. Nascosti in casa sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 30 grammi di droga, esattamente hashish. Considerata la quantità di sostanze stupefacenti, il 34enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Sempre a proposito di contrasto al consumo di droga, una pattuglia in borghese carabinieri della Compagnia di Fabriano ha segnalato come assuntore un giovane marocchino di 33 anni, residente fuori provincia, che è stato fermato in tarda serata in via Casoli di Fabriano mentre era a bordo della propria auto. Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti quasi quattro grammi di cocaina. Oltre la segnalazione, gli è stata anche sequestrata la patente di guida. Infine, a Cerreto D’Esi, sempre dopo cena, in prossimità del parco, un giovane del posto di 29 anni è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti in questo è stato trovato in possesso di meno di un grammo di hashish.