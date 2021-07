FABRIANO – Denunce e patenti ritirate nel corso dei consueti controlli messi in piedi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, e che hanno interessato l’intero territorio cittadino, frazioni comprese, dal venerdì a domenica scorsi. Si tratta di un’operazione che si ripete nel corso di tutti i fine settimana, in particolar modo, ed è teso a far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti, prevenire, ovviamente, qualsiasi tipologia di reato e le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Fabriano, i controlli e i risultati

Il primo episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, allo svincolo di Fabriano Est, dove i carabinieri hanno intercettato un’automobile alla cui guida vi era un albanese di 40 anni residente a Sassoferrato. L’uomo era in evidente stato di alterazione psico-fisica. Per questo motivo, i militari hanno deciso – dopo averlo identificato – di sottoporlo all’esame dell’etilometro. Il risultato non ha lasciato spazi ad equivoci. Infatti, il 40enne aveva una concentrazione di alcol nel sangue oltre quattro volte superiore al consentito. Ovviamente, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ha subito il ritiro della patente di guida e il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Il secondo episodio ha riguardato un 30enne di Fabriano controllato lungo via Dante intorno alle 19:30. Dopo la relativa identificazione personale e del veicolo, l’esame con l’alcoltest che ha dato come esito 0.9 di alcol nel sangue, quasi il doppio rispetto al massimo consentito dall’attuale normativa. Anche a suo carico, denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente. Infine, il terzo episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino nei pressi dei giardini Regina Margherita. Un 30enne fabrianese è stato controllato e sottoposto all’esame dell’etilometro che ha dato un esito di poco superiore rispetto al consentito. Per questo valore, non è stato denunciato, ma gli è stata ritirata la patente di guida, oltre a una multa del valore di 543 euro.

Controlli dei carabinieri a Fabriano per Italia-Spagna

I controlli, fanno sapere dalla Compagnia di Fabriano, saranno particolarmente intensificati nella giornata di domani, 6 luglio, per la semifinale del campionato europeo Italia-Spagna, per evitare possibili assembramenti e comportamenti scorretti.