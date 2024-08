Fabriano: 21enne alla guida senza patente di un’auto priva di assicurazione e sottoposta a fermo fiscale

FABRIANO – Potrebbe arrivare fino a 7mila euro, l’importo delle sanzioni amministrative comminate dagli agenti della Polizia locale di Fabriano, diretti dal comandante Cataldo Strippoli, a carico di un 21enne sorpreso alla guida di un’automobile sottoposta a fermo fiscale, senza assicurazione e senza che il giovane avesse mai conseguito la patente di guida. Oltre al rischio per la sua incolumità, il 21enne avrebbe potuto rappresentare un pericolo per pedoni e altri automobilisti, come hanno evidenziato gli agenti della polizia locale che hanno effettuato il controllo.

I fatti

Anche durante l’estate prosegue l’attività di controllo in materia di circolazione stradale da parte della Polizia Locale, per garantire una sempre maggiore sicurezza sulle strade, in un’ottica di prevenzione ed eventuale repressione di comportamenti illeciti. Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia Locale di Fabriano ha fermato un ragazzo 21enne del posto, già da tempo segnalato, che si trovava alla guida senza patente, perché mai conseguita, di un’autovettura priva di assicurazione e già sottoposta a fermo fiscale. Dall’intervento sono scaturite sanzioni e provvedimenti: per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale sanzione fino a 1.984 euro; per la guida senza patente sanzione fino a 5.100 euro con conseguente fermo amministrativo del veicolo per tre mesi; per l’incauto affidamento da parte del proprietario del mezzo a persona senza patente sanzione fino a 397 euro. Nonostante la legge permetta di affidare il mezzo sequestrato al conducente, in questo caso non è stato possibile in quanto il 21enne è risultato essere non incensurato.

L’auto è stata quindi affidata al proprietario. Dal comando della Polizia locale di Fabriano si evidenzia come i controlli svolti dagli agenti sono stati recentemente ulteriormente implementati consentendo, come in questo caso, di prevenire possibili incidenti, salvaguardando l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.