“Estate sicura” nell’Osimano: denunciati un ubriaco e un giovane a spasso con due cacciaviti

OSIMO – La Compagnia Carabinieri di Osimo, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio “Estate sicura 2021” programmati dal Comando Provinciale di Ancona, ha predisposto attività mirate di contrasto ai reati predatori e all’uso di sostanze stupefacenti, finalizzate alla prevenzione dei reati per garantire la maggior sicurezza tanto delle località turistiche quanto i centri abitati di residenza.

Due denunce a Castelfidardo

Sono state denunciate due persone ieri, 20 luglio. I controlli infatti hanno riguardato in particolare un tunisino, 35enne, che si aggirava nel centro storico di Castelfidardo: sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di due cacciaviti nascosti nei pantaloni di cui non ha giustificato la destinazione. Altre verifiche sono state portate avanti verso un albanese, fermato alla guida di un furgonato nella periferia di Osimo in evidente stato di ebbrezza alcolica, che si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. I due sono stati deferiti, rispettivamente, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico.

L’attività di prevenzione stradale

L’intensa attività di prevenzione stradale è stata eseguita sulla statale 16, sulla provinciale 3 in Valmusone e in particolare a Castelfidardo e tra le frazioni di Abbadia (confine con Osimo) e Monte Camillone. Durante le operazioni, che hanno visto l’impiego complessivo di 19 militari e nove autoradio assieme all’Unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro, sono state controllate strutture ricettive, autostazioni del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, abitazioni anche in località più isolate, esercizi commerciali e identificati 68 persone, 46 veicoli e 52 documenti.