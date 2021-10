Elezioni amministrative, Castelfidardo e Camerano alle urne

Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, orario in cui inizieranno gli scrutini per l'elezione dei due nuovi sindaci

ANCONA – Si vota in due Comuni dell’area osimano-anconetana, oggi, 3 ottobre, e domani, lunedì 4. A Castelfidardo, e Camerano, elettori chiamati alle urne dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, orario in cui inizieranno gli scrutini. La città della fisarmonica, con ogni probabilità, andrà a ballottaggio domenica 17 e lunedì nelle stesse fasce orarie. Nel caso in cui infatti nessun candidato alla carica di sindaco ottenga il quorum del 50 per cento più uno, passano al secondo turno, cosiddetto di ballottaggio, i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Gli elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti, indicata sulla facciata della tessera elettorale.

La corsa a Castelfidardo (18mila e 645 abitanti e 16mila e 27 elettori) è a quattro, tre uomini e una donna, il sindaco uscente “contro” tre per la poltrona di sindaco. Marco Tiranti, imprenditore, ha quattro liste a sostegno: Pd-Castelfidardo bene in comune, Uniti e attivi, Sinistra unita, Azione civica solidale. Roberto Ascani, sindaco uscente, due: Movimento cinque stelle e Castelfidardo futura. Gabriella Turchetti, farmacista, ne ha tre: Fare bene per Castelfidardo, Lega Castelfidardo e Fratelli d’Italia. Tommaso Moreschi, architetto, è sostenuto dalla lista Solidarietà popolare.

A Camerano (settemila e 213 abitanti seimila e 781 elettori) la sfida è a tre. Il dottor Oriano Mercante si presenta con la lista Camerano unita, l’avvocato Marinella Ippoliti con NuovaMente Camerano e Giorgio Giostra con Camerano è ora. Non ha tentato il secondo mandato la sindaca uscente Annalisa Del Bello.