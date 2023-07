Due ventenni positivi all’alcoltest: uno cade dalla moto, l’altro non dà la precedenza

TOLENTINO – Due ventenni positivi all’alcoltest, uno cade con la moto, l’altro non dà la precedenza a una rotatoria e si scontra con un’altra auto. Un 55enne, invece, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento e per lui è scattata la denuncia a piede libero. Sono alcuni degli interventi eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi che dai primi giorni di luglio stanno effettuando numerosi controlli del territorio per contrastare i reati contro il patrimonio e fare prevenzione anche sul fronte della circolazione stradale, con particolare attenzione al fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera” nei fine settimana.

E numerosi sono stati gli interventi per incidenti stradali, anche gravi, eseguiti dalle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolentino guidato dal tenente Federico Pellegrini. In una circostanza, un 22enne, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Sarnano, è risultato positivo all’alcoltest, per un valore pari a 0,71 grammi per litro. Al giovane, che aveva peraltro riportato importanti lesioni a seguito della caduta dalla moto che stava guidando, sempre i militari del Norm di Tolentino, hanno contestato la sanzione amministrativa prevista in questi casi che può andare da 543 a 2.170 euro, oltre alla segnalazione alla prefettura di Macerata per la conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Un episodio analogo è avvenuto a San Severino dove due auto si scontrate ad una rotatoria ed entrambi i conducenti hanno riportato lievi traumi. In questo caso i militari della Stazione di Caldarola hanno accertato che un neo patentato ventenne aveva omesso di dare la precedenza alla rotatoria ed è risultato positivo all’alcoltest. Anche per lui sono scattate le relative sanzioni amministrative di 336 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

I carabinieri della Stazione di Belforte hanno invece deferito all’autorità giudiziaria un automobilista 55enne che, controllato e trovato con una sintomatologia ritenuta riconducibile all’uso di alcool, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente.