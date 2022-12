Droga, furti e altri reati: raffica di provvedimenti a Senigallia di Carabinieri e Polizia

SENIGALLIA – Oltre all’arresto effettuato a Montemarciano, i carabinieri hanno proceduto anche nei confronti di un 21enne. Il giovane è stato ammanettato questa mattina, 23 dicembre, dopo la condanna con sentenza definitiva per vari reati commessi a Senigallia nel 2018, quando era minorenne.

Tutti erano attinenti al mondo degli stupefacenti. A seguito della condanna relativa ai procedimenti penali, la Procura per i minori di Ancona ha emesso l’ordine di carcerazione nei suoi confronti. Dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di carcere. È stato condotto presso l’istituto penale minorile di Bari.

Ma non sono stati gli unici episodi accaduti in città. Nella serata di ieri, 22 dicembre, i poliziotti del Commissariato senigalliese sono intervenuti a Marzocca su richiesta di un cittadino che ha segnalato due persone: le ha notate mentre, a piedi, fuggivano dal retro della propria abitazione facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno effettuato le verifiche e raccolto interessanti informazioni circa l’accaduto.

Sempre la Polizia ha cercato e rintracciato nel pesarese un uomo domiciliato a Senigallia, per l’esecuzione di un provvedimento di arresto. Nel corso degli anni, si era reso responsabile di molteplici reati, per lo più contro il patrimonio e contro la persona. Pochi giorni fa era stato denunciato dagli agenti del Commissariato per resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà scontare in carcere due anni.

Nel corso di un controllo in zona stazione ferroviaria, due soggetti tentavano di defilarsi alla vista della pattuglia. Ne è emerso che una donna pesarese di 40 anni era destinataria di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Senigallia per tre anni tre: pertanto è stata denunciata per l’inottemperanza ed allontanata dalla città. Infine, un 20enne aveva con sé dell’hashish ed è stato segnalato in Prefettura quale assuntore mentre la sostanza sottoposta a sequestro.