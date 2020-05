Dramma a Macerata, uomo trovato senza vita nell’auto

Aveva 50 anni. La tragica scoperta è stata fatta questa mattina, intorno alle 9:30, in via Piave. Ancora da chiarire le cause del decesso

MACERATA – Tragedia a Macerata: trovato senza vita in un’auto posteggiata in via Piave.

Il corpo dell’uomo, 50enne, è stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 9:30, in una Fiat Punto parcheggiata in via Piave.

Non appena è stato lanciato l’allarme sono subito arrivati sul posto i militi del 118, gli uomini della Polizia locale e della Polizia scientifica. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare; era già deceduto.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima dato che il 50enne non aveva con sé i documenti. Da chiarire la natura del decesso; si attende il medico legale che effettuerà tutti gli accertamenti del caso.

(Notizia in aggiornamento)