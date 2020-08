Dramma a Castelraimondo: 49enne trovato senza vita nel cortile di casa

A fare la tragica scoperta, questa mattina all'alba, è stata la moglie dell'uomo. Domani sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte

CASTELRAIMONDO – Una tragedia quella avvenuta all’alba di oggi (martedì 25 agosto) in località Rustano a Castelraimondo. Un uomo 49enne è stato trovato privo di vita intorno alle 6 dalla moglie all’interno del cortile della loro abitazione.

A insospettire la donna è stato l’abbaiare insistente dei loro cani. La moglie dell’uomo è quindi uscita fuori e ha visto il corpo del marito a terra con una corda legata intorno al collo.

Subito sono scattati i soccorsi e i sanitari del 118 hanno tentato in ogni modo di salvare la vita del 49enne ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso; al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario.

Domani, sul corpo del 49enne, sarà effettuata l’autopsia per chiarire le esatte causa del decesso. L’uomo, oltre alla moglie, lascia anche un figlio.