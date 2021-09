Jesi, doppio scontro allo stesso incrocio di via Gramsci-Puccini-Erbarella

JESI- Due incidenti si sono verificati oggi, 10 settembre, nello stesso incrocio, peraltro molto spesso teatro di scontri e investimenti anche gravi. Si sono verificati a mezzogiorno e pochi minuti prima delle 19, in entrambi i casi per fortuna si è trattato di feriti lievi. Ma il ripetersi di sinistri sempre nello stesso punto, riaccende polemiche sulla pericolosità dell’incrocio.

Ci troviamo all’intersezione semaforica tra le vie Gramsci-Puccini e viale Verdi, pieno centro città. Il primo incidente è avvenuto all’ora di punta, verso mezzogiorno. Si sono scontrate una Volkswagen Golf e una Fiat Panda. A causa del violento impatto fronto-laterale, la Golf (condotta da una jesina, V.D. di 32 anni) ha carambolato su sé stessa, mentre la Fiat Panda ha terminato la sua corsa sul marciapiede dove, per miracolo, non stava passando nessuno. A restare ferita è stata la conducente della Panda, una donna di 44 anni (G.A. le iniziali) residente a Monte Roberto, che è stata soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde e poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” in codice giallo. Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere serie. Contusa e spaventata la conducente della Golf, medicata sul posto. Per mettere in sicurezza i mezzi e diramare il nodo viabilità, a quell’ora decisamente complesso lungo l’arteria cittadina, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Jesi e la Polizia locale, che ha dovuto chiudere la strada per consentire la rimozione dei mezzi e i soccorsi. I rilievi di legge chiariranno le cause del sinistro e le responsabilità.

Notevoli quindi i disagi alla viabilità, che si sono ripetuti anche nel tardo pomeriggio, verso le 19, sempre allo stesso incrocio. Stavolta a scontrarsi frontalmente sono stati un furgone Citroen Jumpy di una ditta, con a bordo due uomini e un maggiolone New Beatle, condotto da una donna che viaggiava insieme a un’amica. Secondo la primissima ricostruzione della dinamica, al vaglio sempre della Polizia locale, il furgone stava salendo da via Gramsci verso via dei Colli, mentre il maggiolone scendeva proprio in direzione via Gramsci. Un impatto per fortuna avvenuto a velocità ridotte per via della concomitanza con il semaforo, ma che ha causato importanti danni alla viabilità. A restare ferita non gravemente meno male, è stata la passeggera dell’auto, che è stata accompagnata dall’ambulanza della Croce verde al pronto soccorso di Jesi per gli accertamenti del caso. Illesa la conducente, così come illesi i due uomini a bordo del furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ancona per mettere in sicurezza i mezzi e la Polizia locale per i rilievi di legge. Necessaria la chiusura di viale Verdi, per chi transitava dalla rotatoria del Liceo Scientifico verso via Puccini-Erbarella.