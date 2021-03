Domani l’addio alla dolce Francesca, volata via a 31 anni per una malattia

La città di Senigallia piange la prematura scomparsa di Francesca Carloni, volata via a soli 31 anni. La giovane, molto conosciuta e ben voluta in città, lottava da circa un anno contro una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. Si è spenta venerdì, 19 marzo, nella sua abitazione, circondata dall’amore della sua famiglia, che l’ha sempre sostenuta e aiutata in questo difficile calvario.

Una ragazza dolce e disponibile, dal sorriso solare. Sapeva farsi voler bene, Francesca. Aveva lavorato al bar dell’ospedale di Senigallia, e parallelamente aveva prestato attività di volontariato presso la Croce Rossa.

Curiosa del mondo, amava la vita e viaggiare. Nel 2016 era partita per un’esperienza a Edimburgo, ma ben presto era tornata per stare accanto alla mamma e alla sorella per la mancanza del padre. Lutto alla Croce Rossa – comitato di Senigallia, dove i volontari ricordano Francesca sempre sorridente.

Lascia nel dolore la mamma Roberta e la sorella Ludovica con Lorenzo, le nonne Delia e Maria, lo zio Mauro, la famiglia Ruberti, inseparabile Federica, gli amici e quanti hanno avuto il privilegio di illuminarsi del suo sorriso. I funerali saranno celebrati domani, lunedì (22 marzo) alle ore 11 nella chiesa di Parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore (Cesanella) di Senigallia.

Francesca Carloni

La salma sarà cremata e le ceneri saranno consegnate ai parenti. La famiglia ha promosso una raccolta fondi nel nome di Francesca, da devolvere alla Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i tumori.

Ne ricorda la dolcezza anche Camillo Nardini, docente e presidente dell’Associazione culturale Sena Nova di Senigallia. «Francesca, mia amatissima alunna – scrive Nardini – sei volata in cielo tra tanti altri angeli. Non sono io solo a ricordare il tuo sorriso sempre pieno di sole; assieme a me ti piangono i compagni di classe del 2008. Ho ritrovato un documento dal quale emerge la grande stima e l’amore di tutti noi per te», scrive il docente postando l’atto costitutivo del Gruppo Fotografico “Primo Piano” datato 13 marzo 2008 a Senigallia presso la sede dell’Associazione “Sena Nova”. Nel gruppo di giovanissimi appassionati, compare anche il nome di Francesca, cui era stato affidato «unanimemente» l’incarico di segretaria generale. Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati alla mamma e postati sui social per ricordare Francesca.