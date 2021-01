Deve scontare 4 anni per maltrattamenti: pesarese arrestato dai carabinieri a Comunanza

L'uomo di 42 anni aveva compiuto il reato ai danni della sua ex convivente, ad Ancona nel 2016. Per il Covid i carabinieri di Ascoli hanno controllato 1200 persone

ASCOLI PICENO – I carabinieri di Comunanza hanno rintracciato e arrestato un uomo di 42 anni di Pesaro che deve scontare la pena di 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ex convivente. I reati sono stati commessi ad Ancona nel 2016. L’operazione dei carabinieri è stata condotta su disposizione del Tribunale di sorveglianza di Spoleto (Perugia). L’uomo è stato trasferito nel carcere di Ascoli, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sempre nell’Ascolano, e precisamente a Montepradone, nella vallata del Tronto nelle ultime ore i militari dell’Arma hanno arrestato – su ordine del Tribunale di sorveglianza di Ancona- un 56enne del posto che deve scontare 7 mesi di reclusione per un reato di falsità materiale compiuto nel 2014. Disposti per lui i domiciliari.

I carabinieri del Comando provinciale di Ascoli, nell’ambito del monitoraggio territoriale sul rispetto delle normative anticovid , hanno controllato nell’ultima settimana 1200 persone e 200 attività commerciali. Numerose sarebbero state, anche se non vengono specificate quante, le sanzioni elevate ai trasgressori.