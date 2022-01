Osimo: defibrillatore danneggiato la notte di Natale, avviso orale per due dei tre giovani denunciati

OSIMO – Nei giorni scorsi personale del Commissariato della Polizia di Stato di Osimo ha provveduto a notificare due misure di prevenzione dell’avviso orale emesse dal Questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti di due dei tre ragazzi che la notte di Natale avrebbero danneggiato il defibrillatore semiautomatico messo a disposizione della cittadinanza posizionato all’interno della colonnina ubicata nella centralissima via Cinque Torri, proprio nei pressi delle scale mobili dell’impianto di risalita. Il danneggiamento del dispositivo, che era stato donato da un ente benefico al Comune di recente, aveva sollevato sdegno e rabbia nella comunità locale. Dopo un’intensa attività d’indagine svolta dal personale della Polizia di Stato, in pochi giorni si è riusciti a risalire alla identità degli autori del gesto, anche grazie all’uso delle immagini estrapolate da una telecamera posizionata nei paraggi del posto dove si è verificato il fatto.

La decisione del Questore di Ancona

Il Questore di Ancona, considerata la gravità dell’episodio e la connessa pericolosità sociale dei presunti autori del gesto, ha irrogato quindi nei loro confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale, misura di prevenzione che consente appunto all’autorità provinciale di Pubblica sicurezza di intimare e raccomandare a chi tiene condotte o comportamenti che possono essere motivo di minaccia per l’ordine pubblico e la pacifica convivenza, di mutare stile di vita, con l’avvertenza che in caso di inadempienza, si procederà con l’emissione di una ulteriore misura ancora più afflittiva. I provvedimenti adottati hanno tenuto conto di alcuni precedenti di polizia e penali dei due destinatari della misura, considerato che fin dalla giovane età si sono resi autori di violazioni della legge penale e della legislazione in materia di stupefacenti, manifestando particolare propensione ed inclinazione all’assunzione di comportamenti illegali ed in alcuni casi anche violenti. Una terza misura di avviso orale è stata emessa dal Questore a carico di un uomo osimano, già condannato e gravato da diversi precedenti penali e pregiudizi di polizia, a seguito di comportamenti reiterati contrari alla legge.