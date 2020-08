«Dacci i soldi». Rapina a mano armata in A14, la terza in un mese

MONDOLFO – In due a volto coperto all’area di servizio Metauro Est in Autostrada A14. «Dacci i soldi». È la minaccia intimata all’addetto dell’area di rifornimento con una pistola a tamburo.

È la terza rapina in meno di un mese. Il colpo è avvenuto alle 1,35 della notte tra mercoledì e giovedì. L’addetto non ha opposto resistenza viste le minacce. Così i rapinatori si sono presi circa 600 euro dell’incasso e poi sono scappati.

L’addetto alla stazione di servizio ha subito allertato la polizia autostradale che è intervenuta nell’area di Mondolfo con una pattuglia della sottosezione Stradale di Fano. Era sotto shock e ha provato a dare alcune informazioni agli inquirenti.

Sono state visionate le immagini di videosorveglianza dell’area di servizio per capire se i due siano arrivati a piedi o in auto. Ma è probabile che possano essere arrivati da un’area esterna all’autostrada. Non è esclusa la presenza di un terzo complice a fare da palo.

Quello che è certo è che i poliziotti sanno di avere a che fare con gente esperta, pronta a tutto.

Viste le modalità, al momento gli investigatori non escludono che possano esserci dei collegamenti con le rapine di un paio di settimane fa e quella precedente.

Il 20 luglio a essere presa di mira fu la stessa stazione: Metauro Est. Era successo alle 3,30 della notte.

Il 4 luglio invece il colpo non andò a buon fine. Avvenne nell’area di servizio Foglia Ovest, direzione sud dell’A14 dove due uomini a volto coperto avevano aggredito e tentato di rapinare il benzinaio.