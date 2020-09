Da Numana a Porto Sant’Elpidio con la droga: un arresto e un fermo

OSIMO – I carabinieri della Compagnia di Osimo hanno arrestato un 64enne di Porto Sant’Elpidio, trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, e sottoposto a fermo un 35enne albanese senza fissa dimora per spaccio di cocaina.

Tutto è partito ieri, 23 settembre. Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, transitando per Marcelli di Numana, si è insospettita per la presenza di due soggetti all’interno di una Fiat Punto, che poco dopo si sono allontanati. È iniziato il pedinamento della coppia fino a Porto Sant’Elpidio, dove hanno incontrato altre due persone nei pressi di un bar per poi dividersi in direzioni opposte. A quel punto è scattato il controllo, dapprima nei confronti del 64enne che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due grammi e mezzo di cocaina nascosti nei pantaloni e mille euro. La perquisizione è stata anche estesa a casa sua dove i militari hanno sequestrato altri 40 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale adatto al confezionamento, e dieci grammi di mannitolo, utilizzato come sostanza da taglio.

Nel frattempo, sulla scorta delle prime indagini svolte, sono emersi indizi di colpevolezza anche a carico del 35enne albanese per quanto riguarda la cessione di circa 20 grammi di cocaina ad un ragazzo del posto, avvenuta poco prima nei pressi di uno chalet di Porto Sant’Elpidio. Per questo motivo i carabinieri hanno proceduto al fermo nei suoi confronti. La cocaina, il materiale ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e i due portati nella casa circondariale di Fermo.