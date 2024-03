Jesi: violazione di domicilio nell’autosalone, denunciato un 85enne

JESI – Sparisce l’insegna dell’ex autosalone, e la porzione di muro dove era affissa risultava essere stato verniciato e ripristinato. Tutto senza che l’ex titolare dell’azienda, ubicata in un immobile preso in locazione, ne fosse al corrente. È successo il 12 febbraio scorso. Il titolare dell’autosalone, transitando davanti alla ex sede della sua attività – che aveva chiuso a dicembre 2023 – si è accorto che l’insegna non c’era più. Entrato nella struttura per controllare, ha cercato l’insegna. E ha sporto denuncia al Commissariato di Jesi.

Gli accertamenti investigativi condotti dagli agenti, sotto il coordinamento del vice questore Paolo Arena, hanno permesso di verificare i frames video delle telecamere ubicate nel circondario. Dai filmati è emerso che a fare ingresso arbitrariamente nella struttura, proprio il giorno antecedente (l’11 febbraio) era stato il proprietario dell’immobile (85 anni) che, munito di scala e attrezzi, aveva rimosso l’insegna non riuscendovi. Sempre grazie alla visione delle immagini, gli agenti hanno appurato che il giorno dopo l’uomo era tornato nell’azienda per completare l’operazione, riuscendo stavolta a rimuovere l’insegna e adagiandola poi per terra. Il 20 febbraio, non pago di ciò, il proprietario dell’immobile si era di nuovo introdotto nel locale provvedendo a pitturare la porzione di muro prima coperta dall’insegna. Sentito dal proprietario dell’autosalone, gli dava risposte spocchiose rivendicando di esser lui il proprietario, sebbene avesse dato in locazione l’immobile, e che era legittimato a fare quello che voleva e quando voleva. Convocato in Commissariato, alla luce degli elementi indiziari raccolti, il proprietario dell’immobile è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio.