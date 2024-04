Jesi: Viola l’ordine del Questore dicendo di dover prendere il metadone, denunciato

JESI – Sorpreso in città mentre risultava essere destinatario di un avviso orale e di un foglio di via con divieto di far ritorno a Jesi emesso dal Questore di Ancona, un cittadino ucraino di 36 anni si è giocato la carta della tossicodipendenza. “Sono andato al servizio tossicodipendenze solo perché devo andare a prendere il metadone”, ha detto agli agenti delle Volanti del Commissariato di Jesi che lo hanno intercettato e controllato in piazzala Partigiani. Ma era una balla: dagli accertamenti espletati, emergeva chiaramente che l’uomo non aveva alcuna autorizzazione in tal senso. Al termine di una celere indagine, lo hanno denunciato per la violazione del divieto di ritorno. L’uomo è stato sottoposto a identificazione nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città, disposti dal commissario Paolo Arena per la giornata di ieri. L’uomo, di nazionalità ucraina, risultava avere numerosi precedenti per reati contro la persona, destinatario altresì di avviso orale e foglio di via con divieto ritorno nel comune di Jesi emesso dal Questore di Ancona ancora in atto. Pertanto, veniva deferito in stato di libertà all’AG competente per violazione del divieto di ritorno.