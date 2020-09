Tragico schianto in moto: lutto a Loro Piceno per la scomparsa di Aliberto Sagretti

«Una persona dinamica e molto professionale nel suo lavoro; la sua scomparsa è una perdita molto grande per tutta la comunità. Ad Aliberto piaceva molto andare in moto e quando poteva la utilizzava per spostarsi; quello che è successo ci dispiace moltissimo» le parole del sindaco Paoloni

URBISAGLIA – L’uomo, 50enne di Loro Piceno, questa mattina, stava viaggiando a bordo della sua moto, una Honda, in direzione di Macerata quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri si è schiantato contro una Fiat Panda.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10:30, a Urbisaglia, in località Convento, nei pressi dell’incrocio con il vivaio Bellesi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro fatto sta che i due mezzi si sono scontrati. A bordo della moto c’era Aliberto Sagretti, 50 anni, lighting designer di luci molto conosciuto nel settore, mentre nella Fiat Panda c’erano due donne che sono state trasferite in ospedale per accertamenti.

Subito sono scattati i soccorsi e i sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo ma per lui non c’è stato nulla da fare; il medico intervenuto sul lungo dell’incidente ne ha constatato il decesso.

Sagretti, molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, lascia il figlio Edoardo, il padre, la madre e il fratello.

«Conosco Aliberto da sempre dato che aveva appena un anno meno di me – lo ricorda il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni -. Era molto conosciuto nel mondo dello spettacolo perché si occupava di audio e luci e aveva lavorato anche a Cinecittà. Una persona dinamica e molto professionale nel suo lavoro. La sua scomparsa è una perdita molto grande per tutta la comunità. Ad Aliberto piaceva molto andare in moto e quando poteva la utilizzava per spostarsi; quello che è successo ci dispiace moltissimo».