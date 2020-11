Tragedia a Lido di Fermo, investita da un’auto: muore una donna

FERMO – Il dramma è avvenuto nella mattinata di oggi (lunedì 23 novembre) lungo la strada Statale 16, a Lido Di Fermo.

Secondo una prima ricostruzione la donna, una 60enne di origini straniere, stava camminando lungo l’arteria fermana quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata investita da un’auto la quale poi sarebbe scappata.

Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo che hanno subito avviato la indagini e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

I militari stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’auto e all’identità del conducente.

(Notizia in aggiornamento)