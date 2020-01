Automobilista abbagliato dal sole, incidente sulla statale a Senigallia

SENIGALLIA- È successo questa mattina, 9 gennaio, poco dopo le 9: un furgone e una Fiat Punto sono rimasti coinvolti in un incidente su via Raffaello Sanzio, all’altezza di Villa Torlonia.



Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia municipale. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Nessun ferito grave, l’automobilista che ha causato il sinistro sarebbe stato abbagliato dal sole. Per lo stesso motivo, due giorni fa un altro automobilista aveva investito un anziano ciclista in via Mattei.



A causa dell’incidente il traffico ha subito rallentamenti in prossimità del semaforo che regola l’incrocio con via Zanella e via Cilea.