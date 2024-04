San Benedetto, tornano i ladri: rubate auto e pezzi di carrozzeria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I ladri tornano a colpire nella riviera delle Palme. Nelle ultime ore, infatti, si sono verificati alcuni colpi tra San Benedetto e Grottammare, che hanno messo seriamente in allarme la popolazione. Nella fattispecie, sono state prese di mira delle macchine, che sono state trafugate e anche danneggiate, considerando il fatto che in alcuni casi i malviventi hanno portato via dei pezzi di carrozzeria. In tal caso, sono stati causati danni ingenti ai proprietari dei veicoli, per diverse migliaia di euro.

Le indagini

Nella zona di via Roma, nel pieno centro di San Benedetto del Tronto, tanto per fare un esempio, i ladri hanno rubato un’Alfa Romeo. I vari colpi sono avvenuti nel corso delle ore notturne, approfittando anche del buio e del fatto che, complici le temperature tutt’altro che primaverili, non c’era nemmeno gente a passeggio. Su quanto avvenuto stanno indagando le forze dell’ordine, e in particolare la polizia. Tra la popolazione, come detto, c’è un po’ di paura per degli episodi che, periodicamente, tornano a coinvolgere la riviera picena.