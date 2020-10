Porto Recanati, condannato a sei anni per violenza sessuale: 21enne in carcere

PORTO RECANATI – Condannato a sei anni per violenza sessuale, manette ai polsi di un 21enne. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’Hotel House di Porto Recanati. I militari della locale stazione hanno infatti dato corso all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata lo scorso 13 ottobre nei confronti di un uomo tunisino condannato alla pena definitiva di sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata.

Al 21enne sono state applicate anche le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’esercizio di tutela, l’amministrazione di sostegno e la perdita degli alimenti, degli incarichi da uffici e servizi in scuole e istituti pubblici o privati. Al giovane tunisino è stata anche comminata la pena accessoria di interdizione legale e sospensione della potestà genitoriale durante l’espiazione della pena e l’espulsione come misura di sicurezza alla sua scarcerazione.

I fatti per i quali l’uomo è stato condannato risalgono ai primi mesi del 2018 quando il 21enne, in più occasioni, aveva tentato espliciti e violenti approcci con diverse donne in una via di Porto Recanati. L’ultima volta i carabinieri, allertati dalla vittima che aveva coraggiosamente rincorso in strada il 21enne, sono riusciti a identificarlo, a coglierlo in flagranza e lo hanno arrestato.

Dopo un periodo di detenzione agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico all’interno del suo appartamento all’Hotel House di Porto Recanati, ieri il 21enne è stato definitivamente tradotto presso il carcere di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.