Piceno in lutto, addio ad Amos Ciabattoni: fu dirigente della Dc

ASCOLI – Piceno in lutto. È morto, infatti, l’ex dirigente nazionale della Democrazia Cristiana, giornalista e scrittore Amos Ciabattoni. Aveva 95 anni.

Era nato ad Ascoli, nel 1929, anche se è deceduto a Roma, vivendo da parecchio tempo proprio nella capitale. Il suo legame con la provincia ascolana, però, è rimasto sempre indissolubile. Per ben tredici anni, Ciabattoni è stato segretario particolare dell’ex sindaco romano Umberto Tupini.

Il ricordo

Amos Ciabattoni, dal 1961, era stato anche segretario generale della Camera Nazionale della moda, avviando un percorso di grande successo nella valorizzazione del ‘made in Italy’. Negli anni ’80, poi, lasciò gran parte degli incarichi per dedicarsi all’editoria e alla pubblicità, tanto da ricoprire incarichi di primo piano in importanti concessionarie.

Ha pubblicato molti saggi su De Gasperi e i grandi protagonisti della scena politica e sociale italiana. Fortemente legato al Piceno ed alla città della sua infanzia, è stato per molti anni presidente del Pio Sodalizio dei Piceni ed ha accompagnato Giulio Andreotti, come presidente del Consiglio e come ministro, più volte proprio ad Ascoli.