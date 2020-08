Un urto terribile, che non gli ha lasciato scampo: il 18enne è morto sul colpo. Ai sanitari del 118, accorsi subito sul luogo dell'incidente, non è rimasto altro che constatare il decesso

PESARO – Schianto mortale a Pesaro nella notte a cavallo tra il 27 e 28 agosto. Erano circa le 23.30 quando si è consumata la tragedia sulla strada Interquartieri, nel tratto di Via Pertini che dall’Iper Rossini porta a strada di Borgheria.



A perdere la vita Rusjon Kercuku: il 18enne, dopo una serata di lavoro in un ristorante a Cattolica dove faceva il cameriere, stava rientrando a casa a Bottega di Vallefoglia quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del ciclomotore e si sarebbe schiantato contro un paolo.

Un urto terribile, che non gli ha lasciato scampo: il 18enne è morto sul colpo. Ai sanitari del 118, accorsi subito sul luogo dell’incidente, non è rimasto altro che constatare il decesso. Nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto anche la Polizia locale: saranno loro a dover fare luce sull’esatta dinamica.