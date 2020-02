Grave schianto in via d’Ancona a Osimo. Miracolo per i conducenti

Frontale tra un furgone, condotto da un 52enne romeno residente in città, ed una Fiat Punto, guidata da una 34enne di Ancona. Traffico in tilt ma nessun ferito

OSIMO – Scontro frontale tra un furgone ed una Fiat Punto in via d’Ancona stamattina, 6 febbraio, alle 8 in prossimità dell’incrocio con via Molinaccio a Osimo.

Un furgone Iveco 35 condotto da M.G., romeno di 52 anni residente ad Osimo, si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto condotta da M.L., anconetana di 34 anni.

L’urto, di forte entità, dovuto probabilmente ad una manovra avventata della Punto, ha prodotto notevoli danni ai mezzi che hanno disperso vetri e liquidi sulla sede stradale. Praticamente illesi gli occupanti di entrambi i mezzi, tant’è che non è risultato necessario l’intervento delle ambulanze. Miracolati considerato l’urto violento. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Notevoli invece le ripercussioni sul traffico che nell’ora di punta si è immediatamente congestionato. Al momento stanno terminando le operazioni di pulizia della strada.