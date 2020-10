Maiolati Spontini, con l’auto contro il bus degli studenti: un ferito

MAIOLATI SPONTINI – Scontro tra un’auto e un autobus con a bordo degli studenti: l’incidente, dalle conseguenze per fortuna non gravi, si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, lungo via Clementina Nord in territorio della frazione Scorcelletti, nei pressi del bivio per via Monteschiavo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, sembra che una vettura abbia tamponato un autobus della linea riservata al trasporto studenti. L’incidente si è verificato verso le 13. L’autobus stava coprendo la tratta Jesi-Serra de’ Conti. Improvvisamente l’auto – una Volkswagen Touran – condotta da un uomo (M.P. le sue iniziali) 56 anni residente a Monte Roberto, ha urtato l’autobus. Un impatto in seguito al quale la parte anteriore della vettura è andata completamente distrutta e il conducente è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi che hanno liberato l’uomo dall’abitacolo della vettura e lo hanno trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per gli accertamenti sanitari del caso. Illesi gli studenti a bordo dell’autobus, che dopo una sosta per i rilievi, sono stati regolarmente accompagnati a casa con lo stesso mezzo. Disagi alla circolazione il tempo necessario per effettuare i rilievi di legge e per la rimozione dell’auto incidentata.