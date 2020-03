«Sono venuto a San Ginesio per prendere aria buona»: denunciato 46enne di Mogliano

SAN GINESIO – «Sono venuto qui per prendere aria buona». È stata questa la spiegazione che un uomo disoccupato di 46 anni di Mogliano ha fornito agli agenti della Polizia locale di San Ginesio quando gli uomini in divisa ieri, 19 marzo, intorno all’ora di pranzo, lo hanno visto camminare per le vie del paese e gli hanno chiesto spiegazioni.

Gli agenti, impegnati in un normale servizio di vigilanza per far rispettare le norme del decreto “Io resto a casa”, hanno notato il 46enne che si aggirava per le vie di San Ginesio senza indossare nessun dispositivo di protezione individuale e ignaro della grave emergenza che sta interessando l’interno paese.

L’ispettore capo Marisa Fagiani, affiancata dall’agente Matteo Porfiri, hanno chiesto all’uomo una spiegazione sul motivo della sua presenza a San Ginesio, dato che il 46enne proveniva anche da un altro comune, quello di Mogliano. L’uomo ha risposto che aveva raggiunto il paese per prendere aria buona. L’uomo ha dichiarato che era arrivato con il suo camper il sosta presso un’aria riservata proprio quella mattina (ieri, ndr.).

L’uomo è stato così denunciato per l’inosservanza delle disposizioni ministeriali. Insieme alla Polizia locale sono intervenuti anche i carabinieri.