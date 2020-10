Loreto, in auto con un etto di cocaina: arrestati

LORETO – Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Osimo, in zona Grotte a Loreto ieri pomeriggio, 8 ottobre, è stata insospettita dalla presenza di due uomini all’interno di una Fiat Panda, di ritorno presumibilmente da Porto Recanati. Appena segnalato l’alt, si sono messi in fuga lanciando un involucro dal finestrino lato passeggero. A poca distanza sono stati bloccati. È scattato il controllo e la perquisizione degli occupanti che sono stati trovati in possesso di circa cento grammi di cocaina nascosta sotto il sedile anteriore e 370 euro, provento di cessioni di droga. I carabinieri hanno arrestato entrambi, un 42enne di Fano e un 35enne di Osimo, per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli arresti scaturiscono da servizi di controllo del territorio ed antidroga, pianificati e svolti dall’Arma sulla base di un’analisi costante sulla situazione della criminalità in tutta la provincia, che ha già permesso negli ultimi mesi l’arresto di diversi spacciatori e il sequestro di chili di sostanza stupefacente.