Va a lavoro e ha un malore al volante, paura per una 35enne

MONTE SAN VITO – Un incidente autonomo si è registrato questa mattina poco dopo le 7 sulla strada provinciale della Val d’Esino che collega Monte San Vito a Chiaravalle. Una 35enne residente a Monte San Vito ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Bravo. La giovane stava andando a lavoro, quando giunta all’altezza di via Coppo, è stata colta da malore ed è uscita di strada. La ragazza non è riuscita a tenere in carreggiata la macchina che come una scheggia impazzita è andata a terminare la sua corsa in un campo, a bordo strada. A lanciare l’allarme al 118 sono stati degli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e la Croce gialla di Chiaravalle che hanno soccorso la ragazza, cosciente ma con i sintomi del malore. E’ stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. Le sue condizioni non dovrebbero comunque destare preoccupazione. Per fortuna in quel momento non passava nel senso contrario di marcia alcun veicolo, altrimenti le conseguenze dell’incidente avrebbero potuto essere più gravi.