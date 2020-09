Ladri al “Nido delle Farfalle” di Jesi, rubata la specchiera posta all’ingresso

JESI – «Un furto che non ci si aspettava». La titolare del negozio di mobilio e oggetti in stile provenzale, shabby chic di via Pergolesi Chiara Marinelli non si da pace. La specchiera che da due anni dava il benvenuto ai clienti all’ingresso del negozio, complice anche di tanti selfie, è stata rubata nottetempo. Un oggetto molto particolare, cui Chiara è legata anche affettivamente per il tempo e le energie impiegate a restituirgli una vita.

«Era una vecchia porta di campagna – ci racconta – l’ho restaurata e l’ho fatta diventare una specchiera shabby. Ci ho messo tanto impegno, è un oggetto a cui tenevo tantissimo. Per questo ho voluto metterla all’ingresso del negozio, affinchè tutti la vedessero. Era in vendita a 500 euro, ma non la tenevo dentro al negozio perché pesantissima e molto fragile: io ero solita spostarla con l’aiuto di altre tre persone, perché comunque è difficile muoverla senza danneggiare lo specchio». Chi ha commesso questo singolare furto ha agito nottetempo, presumibilmente tra le 2 e le 4 del mattino. La titolare è passata verso mezzanotte e la sua bella specchiera era al suo posto, ma quando stamattina ha aperto l’attività alle 7 non c’era più. Ha affisso dei volantini in giro per la città chiedendo la collaborazione di chi si fosse trovato a passare e avesse visto qualcosa.

«Chiedo un aiuto a chiunque possa aver notato movimenti strani attorno al negozio – dice ancora – di contattarmi e aiutarmi a ritrovare la specchiera. Ho avuto la solidarietà di tanti clienti che oggi sono venuti in negozio per dirmi che mi erano vicini e mi auguravano di ritrovarla, magari come accaduto qualche tempo fa a una delle botti di un locale qui in centro, portata via nella notte e ritrovata ai piedi delle scalette della Morte il mattino dopo. Spero anch’io che si sia trattato di una bravata e non di un furto per rivenderla, anche perché chi comprerebbe un oggetto sapendo che è rubato? È un pezzo unico, si riconosce facilmente. Stiamo anche controllando le telecamere esterne al palazzo per capire se ci sono elementi utili. Poi via Pergolesi è zona a traffico limitato, non entri se non hai il permesso…». La titolare intanto nel pomeriggio ha sporto denuncia ai Carabinieri. Indagini in corso.