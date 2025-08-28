Jesi, sorpreso a spacciare cocaina: arrestato un 25enne

Il giovane è stato sorpreso nella flagranza del reato mentre aveva appena ceduto 5 grammi di cocaina ad un assuntore. Si trovava vicino ai giardini pubblici

JESI – Sorpreso a spacciare cocaina in via delle Nazioni, non lontano dai giardini pubblici, un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia.



È il risultato di una brillante operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Jesi diretti dal commissario Alessio Damiani. Smantellata così un’attività di spaccio di cocaina attiva in pieno centro cittadino. I poliziotti hanno osservato e pedinato a lungo un giovane, italiano di 25 anni, sospettato di gestire la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti ai coetanei della città.

L’operazione

Dopo averlo seguito fino a via delle Nazioni, gli agenti hanno assistito a un rapido scambio di una bustina passata di mano in cambio di denaro contante. A quel punto, è scattato il blitz. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare l’acquirente, trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina. Le indagini, immediatamente estese, hanno portato all’identificazione e all’arresto dell’uomo sorpreso a spacciare, il 25enne che è risultato già noto alle forze dell’ordine

A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di parte della somma incassata per la vendita. Durante una perquisizione effettuata in un garage nella disponibilità del giovane, è stata rinvenuta una ulteriore dose di cocaina, confezionata con le stesse modalità, confermando l’ipotesi dell’esistenza di un’attività organizzata e stabile. Inoltre, l’acquirente ha confermato ai poliziotti di aver acquistato la droga proprio dal 25enne fermato, aggiungendo come non si trattasse della prima volta. L’incontro era stato infatti concordato tramite social network, dove erano stati fissati appuntamento, quantità e modalità di pagamento, comprensive anche di un bonifico per una parte della somma pattuita.

La sostanza stupefacente, il denaro contante e lo smartphone utilizzato per l’attività di spaccio sono stati sequestrati, mentre l‘uomo arrestato. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto al traffico di droga condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Jesi, costantemente impegnata nella tutela della legalità e della sicurezza urbana.