Jesi, centro massaggi cinese, dopo il controllo ancora operativo: scatta il sequestro

JESI – Di seguito all’operazione ad Alto Impatto per il contrasto della criminalità cinese, coordinata a livello nazionale dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato tra il 28 luglio e il 1° agosto, lo scorso 7 agosto, la Polizia di Stato della Questura di Ancona si recava nuovamente, in un centro massaggi a Jesi. L’attività era stata precedentemente controllata. Quindi una nuova visita da parte delle forze dell’ordine per notificare l’avvenuta convalida del sequestro di una somma di denaro ritenuta attinente al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
LEGGI ANCHE: Criminalità cinese: controlli in tutta Italia. Blitz ad Ancona e Jesi. Sanzionate attività nel settore moda e benessere
Nella circostanza, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona accertavano che l’attività di prostituzione svolta all’interno del predetto centro massaggi, nonostante il controllo eseguito nei giorni precedenti e le sanzioni comminate, non era ancora cessata.
Infatti, per la seconda volta, dopo l’accesso nella struttura, i poliziotti accertavano che un’altra donna stava offrendo prestazioni sessuali a pagamento ad un cliente italiano.
Alla luce delle reiterate violazioni, la Polizia di Stato deferiva per la seconda volta la titolare del centro massaggi in merito ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
L’accertamento in questione culminava con l’emissione da parte del competente gip presso il Tribunale di Ancona, su richiesta del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo di indagine, di un decreto di sequestro preventivo dell’immobile che, in data odierna, veniva eseguito da personale della Polizia di Stato.