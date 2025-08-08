Jesi: bambino al parco con un coltello in mano, pronto intervento di un padre

JESI – È andato a giocare al parco impugnando un coltello da cucina e brandendolo come fosse un giocattolo. Ma un giocattolo non lo era affatto. Ha creato un po’ di apprensione e trambusto quel bambino, che mercoledì sera (6 agosto) verso le 22.30 si è presentato al parco Enrico Mattei, quartiere ex Smia, impugnando un coltello.

Il bimbo probabilmente neppure consapevole che poteva farsi male o fare del male a qualcuno, lo agitava come la cosa più normale del mondo. «Fate tutti i bravi è, guardate che ho!» faceva agli altri monelli nel parco, una decina circa, mostrando loro il coltello. E proprio uno di loro ha subito avvertito il padre che stava vigilando sul figlio a poca distanza.



È lo stesso genitore a raccontarci la vicenda, che per fortuna si è conclusa subito e bene. «Mio figlio mi ha avvertito che quel bambino aveva in mano un coltello – ci racconta Massimiliano Barchiesi, jesino, residente nel quartiere – Dapprima stupito, mi sono avvicinato per vedere se fosse un giocattolo. Invece era un coltello vero, di metallo, con la punta aguzza, di quelli che abbiamo tutti in cucina. Il bambino quando ha visto che mi stavo avvicinando a controllare, quasi a giustificarsi, mi ha detto di averlo trovato per terra…».

Due ragazzine, un po’ più grandi, hanno cercato di prenderglielo, ma il bimbo non ne voleva sapere di consegnarlo. Si è “arreso” solo alla richiesta dell’adulto, che ha spiegato la pericolosità di quel coltello.

«Ho cercato di farmi consegnare il coltello, spiegando al bambino con voce ferma e decisa che quello non era un gioco, qualcuno poteva tagliarsi. A quel punto il piccolo ha capito e, remissivo, me lo ha dato. Gli ho detto che era pericoloso e che non doveva portarlo in giro sennò mi arrabbiavo, non era un gioco!».

Un altro bambino ha avvicinato il genitore e gli ha sussurrato che in realtà quel coltello il piccolo non lo aveva trovato a terra ma lo aveva preso a casa. «Erano tutti bambini tra i 9 e gli 11 anni, difficile capire dove sia la verità, neanche sta a me cercarla. Di certo, quel coltello lì al parco non ci doveva stare e soprattutto non doveva stare in mano a un bambino, poteva farsi male lui ma anche fare del male agli altri. Per fortuna non è successo nulla». Dopo essere entrato in possesso del coltello, Barchiesi lo ha gettato via e il piccolo è tornato a giocare con gli altri.