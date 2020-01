Tre incidenti a Macerata: quattro persone in ospedale. Traffico in tilt

Scontri in zona Vergini, Cervare e nei pressi del "curvone" in via Bramante, dove sono rimaste coinvolte 4 auto. Traffico in tilt visto l'orario di punta

Tre incidenti, quasi in contemporanea, questa mattina (venerdì 24 gennaio) a Macerata. Il primo è avvenuto poco prima delle 8 in zona Vergini, nel capoluogo, dove tre veicoli, per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti, sembra a causa di un tamponamento. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi soccorsi dal personale del 118 e dai vigili del fuoco.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo in zona Cervare. La persona a bordo di un veicolo ha infatti perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada ribaltandosi. Il sinistro ha successivamente causato la collisione con un secondo mezzo. Anche in questo caso i sanitari del 118 hanno soccorso gli occupanti delle due auto che fortunatamente non hanno riportati gravi conseguenze. Due sono comunque stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

Il terzo incidente è avvenuto intorno alle 8:30 nei pressi del “curvone” in via Bramante a Macerata. Quattro le auto rimaste coinvolte nel sinistro. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale con a capo il comandante Danilo Doria. I pompieri stanno mettendo in sicurezza la carreggiata stradale e i sanitari della pubblica assistenza hanno prestato soccorso agli occupanti dei veicoli trasportandone due, in codice giallo al pronto soccorso di Macerata; le loro condizioni non sono gravi. Spetterà agli uomini della Polizia locale stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Inevitabili i rallentamenti e i disagi causati alla circolazione nell’arteria principale del capoluogo che collega Piediripa al centro città.