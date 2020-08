Jesi, brucia Gangalia Alta: in azione tre squadre di Vigili del fuoco

L'allarme al 115 è scattato poco dopo pranzo. Se ne sono accorti alcuni automobilisti in transito. In azione i pompieri con tre automezzi da Jesi e Ancona per domare il rogo

JESI – Un vasto incendio è scoppiato in un campo di sterpaglie di grano in località Gangalia Alta, nelle campagne jesine. L’allarme è scattato verso le 14,40 da parte di alcuni automobilisti che transitando lungo la superstrada 76 in direzione Jesi hanno notato il fumo levarsi dai campi. Immediatamente avvisato il centralino del 115, sul posto stanno intervenendo le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi. Ma grazie anche al vento, il muro del fuoco si sta propagando velocemente, quindi la centrale operativa del 115 sta inviando a rinforzo anche altri due mezzi provenienti dal comando provinciale di Ancona, per un totale di 15 uomini al lavoro per domare le fiamme ormai estese a un raggio abbastanza ampio. Le operazioni di spegnimento e di contenimento del rogo sono in corso. Appena pochi giorni fa, il 13 agosto, un incendio analogo era scoppiato in un campo a ridosso della linea ferroviaria tra Mergo e Rosora, in cui andarono bruciati 1000 metri quadrati di sterpaglie.