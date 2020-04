Abitazione avvolta dalle fiamme a Cingoli: danni ingenti

CINGOLI – Incendio in una abitazione: danni ingenti e struttura inagibile. È arrivata intorno alle 21 di ieri sera la chiamata ai vigili del fuoco per l’incendio di una abitazione di due piani in via Pettovallone, in località Pian della Pieve, nel territorio comunale di Cingoli.

Le fiamme hanno completamente avvolto la casa di campagna all’interno della quale è anche scoppiata una bombola del gas.

I pompieri, giunti subito sul posto con quattro automezzi, hanno impiegato circa tre ore per spegnere il rogo; ancora da chiarire l’origine dell’incendio.

La donna che si trovava all’interno dell’abitazione è subito riuscita a uscire di casa e a lanciare l’allarme. Per lei quindi tanto spavento ma nessun’altra grave conseguenza; è stata comunque soccorsa dal personale del 118 per accertamenti. Non si può dire lo stesso dell’abitazione che, a causa del rogo, ha subito notevoli danni ed è al momento inagibile.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione di Cingoli.