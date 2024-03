Quattro furti in una notte a Porto Recanati e Loreto: 55enne condannato

PORTO RECANATI – Quattro furti in una notte, 55enne condannato a sette mesi di reclusione. Lo ha stabilito oggi il giudice monocratico del Tribunale di Macerata Domenico Potetti che ha condannato un 55enne di Cercola, in provincia di Napoli, a sette mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena (il pubblico ministero Francesca D’Arienzo aveva invece chiesto la condanna a due anni). Secondo l’accusa l’uomo nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 2021 avrebbe messo a segno quattro colpi, tre a Porto Recanati e uno a Loreto.

L’avvocato Vanni Vecchioli

A Porto Recanati in un caso, dopo aver rotto il vetro deflettore anteriore del lato passeggero di un Citroen Berlingo, avrebbe portato via un pc da 500 euro, una valigetta che conteneva un tassellatore con tre batterie e le punte del valore di oltre 700 euro, un trapano avvitatore con smerigliatrice, dischi e punte da 600 euro complessivi, una giuntatrice con tutti gli accessori del valore di 1.500 euro, più altri attrezzi.

Un altro furto era stato commesso rompendo il finestrino di un autocarro Renault Trafic dal quale erano stati portati via un decespugliatore e un soffiatore, mentre il terzo colpo era stato perpetrato rompendo il finestrino di un autocarro Ford Transit dal quale erano stati asportati due martelli demolitori.

Il quarto colpo era avvenuto a Loreto dove era stato forzato il cilindro del portellone posteriore di un Ducato: il ladro aveva rubato due smerigliatrici, due martelletti, un trapano avvitatore a batteria e una sega circolare per tagliare il parquet. L’imputato era difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli.