Fano, sottrae l’auto al nonno ma si ribalta: nei guai minorenne

FANO – Due incidenti a pochi metri, nella notte, sulla provinciale che collega Mombaroccio a Carrara di Fano. Prima la Polizia Stradale di Urbino è intervenuta per il rilievo di un sinistro stradale dove era stata segnalata un’autovettura ribaltata. A bordo è risultato un minorenne sprovvisto di patente che aveva sottratto l’auto al nonno a sua insaputa e dopo aver caricato sull’auto altro coetaneo, probabilmente per la poca dimestichezza alla guida, è rimasto vittima del sinistro. Fortunatamente entrambi sono rimasti illesi. Nei suoi confronti sanzione amministrativa per la guida senza patente con fermo del veicolo per tre mesi.



Mentre i poliziotti ultimavano i rilievi, alcuni utenti in transito, segnalavano a poche centinaia di metri la presenza di altro sinistro. Giunti sul posto per soccorrere gli occupanti, si accertava che l’auto era finita nel campo adiacente mentre il conducente, un sessantenne solo a bordo, uscito dall’auto in maniera autonoma, evidenziava sintomatologia compatibile con l’abuso di alcool. Sottoposto al controllo con etilometro il tasso alcolemico è risultato quattro volte tanto superiore al limite consentito, oltre 2,20 g/l. È scattata nei suoi confronti la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro della patente di guida, la decurtazione di 10 punti e la confisca del veicolo di sua proprietà.

Complessivamente nello scorso fine settimana sono state controllate da parte della Polizia Stradale 252 persone, contestate 260 infrazioni, sequestrati 4 veicoli, decurtati 590 punti, ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza e sequestrata una patente di guida risultata falsa. I controlli per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti continueranno in maniera incessante per i prossimi fine settimana, anche con l’ausilio di apposito camper mobile per il controllo delle sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime di incidente stradale.