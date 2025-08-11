Fano, cena per 800 in Villa: un centinaio accusano malesseri

Tra gli invitati anche Matteo Ricci e Marta Ruggeri, senza alcuna conseguenza. Molti hanno avuto vomito e diarrea

FANO – Cena con 800 ospiti in villa, un centinaio accusano malori di stomaco. Il caso è rimbalzato sui social tra segnalazioni e lamentele. Tra gli ospiti della cena c’erano anche Matteo Ricci e Marta Ruggeri, candidati alle prossime regionali. Per loro nessuna conseguenza. Ruggeri sottolinea: «Nulla, sto bene». Ma un centinaio circa si sono svegliati con mal di pancia e sono dovuti correre più volte al bagno con vomito e diarrea. Qualcuno è anche finito dalla guardia medica.

Non tutti quindi, anche se il menù che è stato servito è stato lo stesso in ogni tavolo: un antipasto di carne salada con verdure, un primo con un involtino di pasta con rape e un secondo con fettine di arista di maiale con patate. Nessuno sembra che abbia fatto ricorso a cure ospedaliere, anche molti sono finiti in farmacia per acquistare qualche medicinale.

La proprietaria, sentita dal Corriere Adriatico, ha spiegato di non sapersi dare una spiegazione. Il menu era uguale per tutti e il personale, 36 camerieri, i cuochi, i figli hanno consumato lo stesso cibo senza alcun malessere. Si è detta dispiaciuta e pronta a capire le cause.