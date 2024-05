Ascoli, controlli della Polizia Locale: droga sequestrata a Monticelli

ASCOLI – In vista dell’arrivo della bella stagione, nella quale la città di Ascoli si contraddistingue per la considerevole affluenza turistica, il comando della polizia locale ha proceduto ad intensificare l’attività di controllo del territorio conducendo verifiche a trecentosessanta gradi. A cominciare dalla sezione stradale: su questo fronte, infatti, sono stati incrementati i posti di controllo nel quartiere di Monticelli, sulla Piceno Aprutina e sulla circonvallazione Nord al fine di prevenire gli incidenti.

A tal proposito, è stata sanzionata una ditta edile che stava eseguendo lavori sulla carreggiata senza autorizzazione e provocando la congestione del traffico. Pertanto, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori.

Gli altri fronti

Sul fronte della polizia ambientale, poi, un uomo è stato denunciato per reato ambientale in quanto, nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, utilizzava impropriamente materiali inerti derivanti da opere di demolizione e costituenti rifiuti speciali. Capitolo della sicurezza urbana: i controlli hanno riguardato in particolare il quartiere di Monticelli, dove una decina di giovani sono stati tutti identificati, mentre con l’ausilio dell’unità cinofila si è proceduto al sequestro di circa 6 grammi di hashish.

In un’altra operazione congiunta con altre forze di polizia per il contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sempre grazie al fiuto infallibile del cane Ila, sono stati tolti dalla strada e posti sotto sequestro circa 180 grammi di cocaina ed un etto di hashish. Infine, in merito alle attività di polizia commerciale, è stato ispezionato e sanzionato un circolo privato per violazione alle norme sulla sorvegliabilità dei locali ed in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non autorizzata.