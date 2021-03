COLLI AL METAURO – Sono giorni impegnativi per i Vigili del Fuoco pesaresi chiamati ad intervenire per incendi domestici di vaste proporzioni. Dopo il tetto andato a fuoco in una villa di Vallefoglia che ha richiesto svariate ore per essere domato, a distanza di poche ore è stato il turno di un appartamento sito a Villanova, frazione di Colli al Metauro.

In questo caso le fiamme si sarebbero sviluppate in un palazzina situata in via IV Novembre ed avrebbero danneggiato gravemente un alloggio. Ad allertare le autorità è stata una vicina di casa che ha notato il denso fumo nero fuoriuscire dalla porta di una delle due unità abitative che, fortunatamente, in quel momento era vuota.

Dalla ricostruzione dei Vigili del Fuoco sembrerebbe che le fiamme siano scaturite da una catasta di legna posizionata vicino ad una stufa rimasta accesa: qualche scintilla potrebbe aver innescato il rogo che ben presto si è propagato sul mobilio presente, provocando ingenti danni. Nonostante le fiamme siano state domate in tempi abbastanza celeri, per la messa in sicurezza del luogo sono state necessarie quasi due ore. Diverse stanze dell’appartamento, tra cui il salotto, sono state dichiarate inagibili.



Sul luogo anche i Carabinieri di Colli al Metauro che hanno avviato accertamenti sull’incendio per individuare eventuali responsabilità ed una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a regolare il traffico mentre i mezzi dei Vigili del Fuoco occupavano la sede stradale.



Il fatto che, al momento dell’innesco dell’incendio, non fosse presente nessuno in casa ha evitato che gli occupanti potessero riportare gravi lesioni o rimanere intossicati dal fumo. Provvidenziale comunque l’allerta della vicina di casa che ha evitato che i danni potessero coinvolgere altre unità abitative dello stabile.