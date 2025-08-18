Civitanova Marche, racconta al medico che il marito la picchia: 44enne nei guai

Questa mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’interrogatorio di garanzia: lui ha negato tutto. L'avrebbe colpita anche quando era incinta. E picchiata con un asse conficcato di chiodi

CIVITANOVA MARCHE – Racconta al suo dottore di essere vittima di maltrattamenti da parte del marito: calci e pugni, anche quando era incinta. Nei guai per maltrattamenti un uomo di 44 anni, originario del Fermano. I fatti sarebbero avvenuti dal 2021 fino allo scorso agosto, a Civitanova Marche.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe picchiato la moglie, una donna di 38 anni, con violenza. Nel 2015, quando lei era incinta lui la avrebbe colpita con un pugno in faccia. A Natale del 2021, il 44enne, per gelosia, avrebbe ripetutamente colpito la donna, buttandola sul letto. Nel novembre del 2024, la avrebbe scaraventata a terra, fuori dalla macchina, colpendola con calci sulla testa e sulla pancia.

Ancora secondo l’accusa, l’uomo usando il piede di un tavolo, lungo circa cinquanta centimetri, sul quale avrebbe infilato dei chiodi, avrebbe picchiato la moglie. Il 23 luglio scorso avrebbe cercato di soffocarla e qualche giorno dopo la avrebbe picchiata con la cinta dei pantaloni.

Per l’uomo era scattata la misura del divieto di avvicinamento. Questa mattina in tribunale a Macerata si è svolto l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Daniela Bellesi. Il 44enne, difeso dall’avvocato Raffaele Belogi, al giudice ha detto di non aver mai fatto nulla di tutto questo, negando le accuse. L’avvocato ha chiesto la revoca della misura e il giudice si è riservato sulla decisione.