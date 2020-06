Choc a Civitanova, accoltellamento in via Pavese. Due feriti: uno è grave

CIVITANOVA – Accoltellamento a Civitanova: un uomo a Torrette in gravi condizioni. È successo tutto questa mattina, intorno alle 10, nel quartiere San Marone, in via Pavese.

Stando alle prime ricostruzioni due cittadini tunisini, già noti alle forze dell’ordine per motivi di spaccio di droga, hanno raggiunto l’abitazione di un loro connazionale – probabilmente per un regolamento di conti – e da lì sarebbe partita la rissa terminata poi con degli accoltellamenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo ma anche in strada viste le numerose tracce di sangue trovate.

Subito è scattato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine e i sanitari sono arrivati in via Pavese per prestate le prime cure a due degli accoltellati mentre il terzo uomo si era dato alla fuga. Per uno dei due è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza dall’ospedale di Torrette di Ancona dove è stato trasferito con un polmone perforato: le sue condizioni sarebbero gravi. Il secondo è stato invece trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.

Sul luogo dell’accoltellamento anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova guidati dal capitano Massimo Amicucci. Le indagini sono in corso.

(Notizia in aggiornamento)