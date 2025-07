A14, furgone in avaria: la Polstrada scopre 4,5 tonnellate di rame rubato

MONTE ROBERTO – Se non fosse stato per l’avaria del mezzo, forse di quelle 4 tonnellate di rame rubato se ne sarebbero perse le tracce. Invece il destino ha voluto che il furgone con a bordo il carico illecito, subisse un guasto meccanico proprio lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Abruzzo e Molise, più precisamente nel territorio del comune di Petacciato, in provincia di Campobasso.

Il conducente quando s’è visto arrivare la pattuglia della Polstrada sarà sbiancato in viso: gli agenti volevano portare soccorso a un autotrasportatore in difficoltà, ma alla fine lo hanno denunciato. I poliziotti della Polstrada di Campobasso infatti, nel fermarsi a prestare soccorso al mezzo in panne, hanno contestualmente eseguito un controllo al carico. E hanno così scoperto che trasportava oltre 4.500 kg di cavi di rame, ordinati in matasse. Il conducente non aveva la documentazione di trasporto, per cui di tutto quel rame non era accertata la provenienza. Silenzio anche sulla destinazione.

I poliziotti hanno subito capito che si trattava di merce di provenienza furtiva, dunque hanno sequestrato tutto, sia le oltre 4 tonnellate di rame che il furgone, e denunciato il conducente. Il controllo è stato eseguito nei giorni scorsi e dagli accertamenti condotti dalla Questura di Campobasso, si è fatta strada l’ipotesi che parte di quel carico illecito potesse essere riconducibile al furto perpetrato a metà mese di giugno in un capannone agricolo di via Planina, comune di Monte Roberto dove ignoti avevano asportato un pickup color sabbia e quattro cavi elettrici da 90 metri che collegavano la cabina elettrica all’impianto fotovoltaico posto sul tetto del capannone. Peso stimato dei cavi sui 2.500 kg per un valore che si aggira sui 30mila euro. Il carico sequestrato a Petacciato è molto superiore, quindi le indagini continuano per accertare la provenienza delle matasse di cavi di rame.

Il conducente non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza del materiale. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Intanto è stato denunciato per il reato di ricettazione e il materiale è stato affidato in custodia giudiziaria.