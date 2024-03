Appignano, beve e minaccia i vicini con un’ascia: 57enne denunciato

APPIGNANO – Sono stati attimi di terrore quelli vissuti nella tarda serata di qualche giorno fa da alcuni abitanti di un quartiere periferico di Appignano dove un 57enne italiano, in preda ad un forte stato di agitazione provocato da uno smodato uso di alcool, aveva iniziato a minacciare i suoi vicini brandendo anche un’ascia.

Diverse infatti erano state le telefonate alla Centrale operativa della Compagnia carabinieri di Macerata da parte di residenti allarmati per l’atteggiamento violento dell’uomo. Già dopo la prima segnalazione era scattato l’ordine di intervenire e sul posto sono confluite a sirene spiegate tre pattuglie dei carabinieri, una del Nucleo Radiomobile, una della locale Stazione e una della Stazione di Cingoli.

Il 57enne nel frattempo aveva prelevato un’accetta dalla propria abitazione con la quale aveva minacciato una coppia di giovani macedoni vicini di casa ma anche le persone intervenute con l’intento di calmarlo. Non senza fatica i militari sono riusciti a calmare l’uomo che, al termine dei dovuti accertamenti, è rientrato tranquillamente a casa. L’ascia invece è stata posta sotto sequestro. In base a quanto ricostruito dai militari il rapporto rancoroso tra l’uomo e i suoi vicini sarebbe stato all’origine di quel comportamento esasperato da una sregolata assunzione di alcool. Motivi che comunque l’uomo dovrà chiarire all’autorità giudiziaria alla quale è stato denunciato per minaccia aggravata.